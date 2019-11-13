كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || عقد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد

بدأت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا: فيضانات "تاريخية" تغرق مدينة البندقية

شهدت مدينة البندقية بمقاطعة فينيسيا بإيطاليا، فيضانات كارثية، وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، منذ عام 1966. أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأسيس شبه دولة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالتطلع إلى فصل أراض بشكل غير قانوني على الضفة الشرقية لنهر الفرات وإنشاء دولة شبه قانونية.

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