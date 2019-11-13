نشرة خاصة.. موجة برد قارس وتساقطات ثلجية نهاية الأسبوع في عدد من المناطق

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من ظواهر جوية، ستعرفها المملكة، خلال الأيام المقبلة، وتتعلق بتساقطات ثلجية مهمة، وموجة من البرد القارس.

وكشفت المديرية نفسها، في نشرة جوية خاصة، أن تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي ستهم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، كلا من أقاليم بولمان، وكرسيف، وإفران، وخنيفرة، وميدلت، وصفرو، وتازة.

كما ستشهد مناطق مختلفة من جهات المملكة طقسا باردا من المستوى البرتقالي، خلال يومي السبت والأحد المقبلين، مع حرارة ستتراوح بين 4 دجات تحت الصفر في أدناها، و7 درجات في أقصاها، في أقاليم، وعمالات: الحوز، وبني ملال بولمان، وفيكيك، وكرسيف، وإفران، وميدلت، وتازة، وتنغير.

كما ستعرف مناطق أخرى درجات حرارة، ستتراوح بين 0 درجة في أدناها، و15 في أقصاها في أقاليم: الحسيمة، والخميسات، والرشيدية، وتارودانت، وتاوريرت، وتاونات، وجرادة، وخريبكة، والدريوش، والرحامنة، وزاكورة، وشفشاون، والفقيه بن صالح، وقلعة السراغنة، ومكناس، ومولاي يعقوب، ووجدة أنجاد، وورزازات.