في انتظار لقاء الأسود وموريتانيا.. إفريقيا الوسطى يُسقط بوروندي ويتصدر المجموعة الخامسة

نجح منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، في التغلب على ضيفه بوروندي بهدفين دون رد، برسم أولى جولات المجموعة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

ولم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من 5 دقائق، ليفتتح حصة التسجيل عن طريق اللاعب مابيدي، في المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب “بارثليمي بوغاندا” بالعاصمة بانغي، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الجولة الثانية، ليستهل منتخب إفريقيا الوسطى مشواره التصفوي المؤهل إلى “كان” الكاميرون، بتحقيق الفوز.

ومكن هذا الفوز، إفريقيا الوسطى من الانفراد مؤقتا بصدارة المجموعة، في انتظار إجراء المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع الجمعة القادم، بين المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط.

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وتشكل مواجهة موريتانيا، الظهور الرسمي الأول للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مع “أسود الأطلس”، بعدما خاض أربع لقاءات ودية، ضد منتخبات بوركينافاسو، والنيجر، وليبيا، ثم الغابون.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيحل ضيفا على بوروندي الثلاثاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات “كان” الكاميرون، بينما يستقبل منتخب موريتانيا إفريقيا الوسطى.