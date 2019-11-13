النيران كادت تفسد فرحة سحر الصديقي بعيد ميلادها.. شبت في ملابسها – فيديو

كاد عيد ميلاد الفنانة سحر الصديقي، بداية الأسبوع الحالي، أن يتحول إلى كارثة، بعد أن شبت النيران في ملابسها، لكنها سيطرت على الوضع من دون وجود أضرار.

وأثناء تقطيع سحر الصديقي لقالب الحلوى رفقة زوجها المخرج، منصف المالزي، بحضور مقربين منها، تسببت شرارة من الشمعة، الموجودة على الحلوى، في اندلاع نار في كنزتها الصوغية، قبل ان تسيطر عليها، دون وجود ضرر كبير، سوى ثقب على الكنزة.

وشاركت الصديقي تفاصيل مع حصل معها على حسابها في “أنستغرام”، ونشرت مقطع فيديو للواقعة، وصورة بكنزتها، وعلامات الحريق البسيط عليها.

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واحتفلت الصديقي ببلوغها سن 32 سنة، إذ تستعد للعودة إلى ميدان الغناء، الذي غابت عنه بسبب انشغالها بالتمثيل، إلى جانب رعاية ابنتها الرضيعة رزان.