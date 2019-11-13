زياش وسايس: نحن في حاجة للدعم والمباراة ضد المنتخب الموريتاني صعبة- فيديو

أقر لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم، حكيم زياش ومروان سايس، بصعوبة المواجهة التي ستجمع الأسود بعد غد الجمعة، بالمنتخب الموربتاني، برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرن 2021.

وأكد سايس، على أن المنتخب الوطني يمر بمرحلة انتقالية، بعد التعاقد مع البوسني وحيد خاليلوزيتش مدربا جديدا خلفا للفرنسي هيرفي رونار، مشددا على ضرورة الدعم الجماهيري في الفترة الراهنة لتحقيق المبتغى.

وفي السياق نفسه، أشار زياش أن العناصر الوطنية في حاجة ماسة إلى دعم الأنصار، لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر منها المنتخب، مبرزا أنه يتوجب نسيان الأداء غير المقنع في اللقاءات الودية، والتركيز على الفوز ضد موريتانيا.

ويحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، هذه المباراة المرتقبة، والتي تشكل أول ظهور رسمي لخاليلوزيتش مع “أسود الأطلس”، بعد خوضه لأربع لقاءات ودية، ضد منتخبات، بوركينافاسو، والنيجر، وليبيا، ثم الغابون.