21 شهيدا و69 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 21 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 69 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن 11 فلسطينيا استشهدوا، اليوم، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وذكرت الوزارة أن 69 شخصا أصيبوا بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة لها.