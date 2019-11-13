استئنافية طنجة تعيد “هلالة” إلى مستشفى الأمراض العقلية.. متهم بالتسبب في مصرع نزيلين حرقا

قررت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، أمس الثلاثاء، إعادة نزيل سابق في مستشفى الأمراض النفسية، الرازي، في طنجة، إلى المؤسسة نفسها، بعد تورطه في إضرام نار فيها، قبل سنتين، والتسبب في وفاة نزيلين، وإصابة آخر بحروق بليغة.

وأنكر المتهم “إ.و”، الملقب بـ”هلالة” كل التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة، مؤكدا أنه لم يضرم النار في الجناح، الذي كان مقيما فيه في مستشفى الرازي، الموجود في بني مكادة، وأن علاقته مع باقي النزلاء كانت عادية.

وكشف دفاع المتهم، خلال مرافعته أن وكيله يعاني مرض فقدان الوعي، والإدراك، وهذا سبب تردده على مستشفى الرازي، منذ أزيد من 10 سنوات، مطالبا المحكمة بأخذ مرضه بعين الاعتبار.

وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2017، عندما قام نزيل في مستشفى الرازي للأمراض العقلية في طنجة، المعروف بين زملائه بـ”هلالة” بإشعال النيران في الجناح، حيث كان يقيم، بعد نزاع وقع بينه، وزملائه ما تسبب في وفاة نزيلين، وإصابة آخر بحروق، وصفها الأطباء بالخطيرة.