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التقطت كاميرا رصد في إحدى غابات فيتنام عدة صور لحيوان الطرغول “الغزال الفأر”، الذي يعتبر منقرضا منذ 30 سنة.
وذكرت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، أن الحيوان ظهر في الصور، وهو يبحث عن الطعام وسط الشجيرات المتشابكة في غابة جنوب فيتنام، وكان هذا أول ظهور موثق لحيوان الطرغول، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
و”الغزال الفأر”، حيوان غريب الأطوار يشبه غزالا ضئيل الحجم، لكنه برأس يشبه رأس الفأر، مزين بفراء لونه بني، يميل إلى الأحمر، كما أن له حوافر، ما يعني أنه في الواقع نوع نادر من ذوات الحوافر، وهو موجود فقط في فيتنام.
وقالت “آن نجوين”، الباحثة في منظمة حماية الحياة البرية العالمية: “فوجئت، وشعرت بسعادة غامرة عندما فحصنا سجلات الكاميرا، وشاهدنا صورا لحيوان الطرغول فضي الظهر”.
واكتشف فريق الباحثة “نجوين” هذا الحيوان النادر بعد أن نصب ثلاث مجموعات من كاميرات الرصد، التي التقطت الصور على مدى خمسة أشهر في غابات، ليست بعيدة عن مدينة “نها ترانج” الفيتنامية الساحلية.
وطالبت منظمات حماية الحيوانات البرية، والمهددة بالانقراض، باتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على هذا الحيوان.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور “الغزال الفأر” بعد 30 سنة من انقراضه – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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