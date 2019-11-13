شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس المصري يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في زيارة دولة إلى الإمارات، تعد السابعة له منذ توليه الحكم عام 2014.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن السيسي سيبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية خلال الزيارة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة. Advertisements كما يبحث الجانبان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة السيسي إلى الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. وتعد زيارة الرئيس المصري السابعة من نوعها منذ توليه الحكم عام 2014، وكانت آخر زيارات السيسي في فبراير/شباط 2018.

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