شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 كرّمت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ومؤسسة إزدهار للتنمية اليوم بالمكلا أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء لمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي هذا التكريم لأحمد الوالي نظير جهوده المبذولة في سبيل السعي والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية والجهود التطوعية التي يبذولها لخدمة الوطن وتنميته بكافة المجالات. وكرم أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء من قبل قيادة مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية بحضور القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت ومؤسستي مستقبل عدن للتنمية ومؤسسة شباب عدن الواعد للتنمية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.