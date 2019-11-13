اخبار العالم

اليمن..  مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..  مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

كرّمت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ومؤسسة إزدهار للتنمية اليوم بالمكلا أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء لمنظمات المجتمع المدني.

 

ويأتي هذا التكريم لأحمد الوالي نظير جهوده المبذولة في سبيل السعي والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية والجهود التطوعية التي يبذولها لخدمة الوطن وتنميته بكافة المجالات.

 

وكرم أحمد عبدالله الوالي منسق المنظمات الدولية بعدن رئيس إئتلاف الوفاء من قبل قيادة مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية بحضور القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت ومؤسستي مستقبل عدن للتنمية ومؤسسة شباب عدن الواعد للتنمية.

Advertisements

75653359_560289384705327_447104203580506

 

73395430_2485945298398890_19893976185050

 

74667410_2538893779533352_48851755900778

 

75080118_541137496450189_700999657255757

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن..  مؤسستي وطن للتنمية والتدريب وإزدهار للتنمية تكرم منسق المنظمات الدولية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا