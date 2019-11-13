للمرة الثانية.. أفغانستان ترجئ نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلنت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، الأربعاء، إرجاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إعلانها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، للمرة الثانية.



وقال المتحدث باسم اللجنة عبد العزيز إبراهيمي "إعلان النتائج الأولية لن يكون غدا (الخميس) لحين حل مشكلات فنية".

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى الأفغان بأصواتهم في رابع انتخابات رئاسية منذ 2001، حيث جرت الانتخابات الأولى عام 2004.

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين؛ حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي ثم في يوليو/تموز الماضي.

وخاض 18 مرشحاً الانتخابات التي انحصرت المنافسة فيها بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاماً)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاماً)، وحنيف أتمارا (50 عاماً)، مستشار الأمن القومي السابق.

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وجرت الانتخابات في ظل توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان حول تسوية سلمية تشهد انسحاب القوات الأمريكية مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.





حيث هاجمت حركة طالبان عدداً من مراكز الاقتراع في أنحاء مختلفة من البلاد، لإفساد العملية الانتخابية لكن الإجراءات الأمنية المكثفة حالت دون وقوع أعمال عنف على نطاق كبير، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات على الأقل.

وكانت وزارة الداخلية نشرت 72 ألف عنصر لحراسة حوالي خمسة آلاف مركز اقتراع في البلاد.

وسيتولى الرئيس المقبل مقاليد السلطة في بلد يعاني حرباً و55% من سكانه يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

وبلغت فيه حصيلة النزاع مع طالبان في النصف الأول من 2019 أكثر من 1300 قتيل من المدنيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة.