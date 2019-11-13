محمد بن زايد مرحبا بالسيسي: علاقات الإمارات ومصر تاريخية

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مساء الأربعاء، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة "دولة" إلى الإمارات تستغرق يومين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال تغريدة على "تويتر": "أرحب بضيف البلاد الكبير الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف أن "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقدم عدد من الأطفال باقات من الورود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفاء بزيارته التي تستغرق يومين.

Advertisements

ورافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الدولة طائرات حربية إماراتية ترحيبا بضيف البلاد.

وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسيسي، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وسيبحث السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال الزيارة- العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما، وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.

كما يبحث الجانبان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة السيسي إلى الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

وتعد زيارة الرئيس المصري السابعة من نوعها منذ توليه الحكم عام 2014، وكانت آخر زياراته في فبراير/شباط 2018.