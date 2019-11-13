السيسي يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/13 05:59 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - أرشيفية
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في زيارة دولة إلى الإمارات، تعد السابعة له منذ توليه الحكم عام 2014.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.
وقدم عدد من الأطفال باقات من الورود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفاء بزيارته التي تستغرق يومين.
ورافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الدولة طائرات حربية إماراتية ترحيبا بضيف البلاد.
وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسيسي، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن السيسي سيبحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية -خلال الزيارة- العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.
كما يبحث الجانبان مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة السيسي إلى الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
وتعد زيارة الرئيس المصري السابعة من نوعها منذ توليه الحكم عام 2014، وكانت آخر زيارات السيسي في فبراير/شباط 2018.
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