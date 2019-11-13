ديفيد فيا يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ديفيد فيا

أعلن الإسباني ديفيد فيا اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوبي اليابانية، مبقياً وراءه السؤال حول مصير إسبانيا بعد رحيل أغلب نجوم العصر الذهبي.

وقال فيا في تصريحه: "قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال، هذا قرار جاء بعد تفكير عميق نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي، دائمًا ما كنت أقول إنني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي"، مشيرًا إلى أنه قدم موسمًا جيدًا في اليابان.

وبعد اعتزال فيا لم يبق من الجيل الذهبي للمنتخب الاسباني إلا (أندرييس انييستا و سيرخيو راموس وسيسك فابريغاس وايكر كاسيا كحارس احتياطي).

يبلغ ديفيد فيا من العمر 37 عاماً ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا الذي فاز معه بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وكأس أمم أوروبا 2008.