أميركا تقيم نقاطاً عسكرية قرب الحقول النفطية في سوريا

أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن عدداً جديداً من المدرعات الأميركية والشاحنات دخلت اليوم الأربعاء الأراضي السورية آتية من إقليم كردستان العراق.

وقال المراسل إن بعضاً من المدرعات استقرت في مدينة القحطانية وأقامت نقطة عسكرية هناك، بينما اتجهت مدرعات أخرى إلى منطقة هيمو غرب القامشلي وأقامت قاعدة جديدة وزودتها بكاميرات مراقبة وأسلاك شائكة. وقد رافقت مروحيتان المدرعات الأميركية.

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وأشار المراسل إلى أن واشنطن تعزز وجودها العسكري في القامشلي والمدن السورية النفطية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تأجيل تحرك الدوريات الروسية التركية مقررة في تلك المنطقة.

بدورها، أكدت وكالات إعلام تابعة للنظام السوري "دخول رتل للقوات الأميركية من العراق إلى الحسكة بتغطية من طائرة حربية أميركية"، موضحةً أن "الرتل الأميركي دخل من معبر الوليد الحدودي مع العراق واستقر في حقل عودة النفطي بالقحطانية وقرية هيمو بريف القامشلي الغربي وحقول نفط الجبسة".

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء النظام السوري أن رتلا عسكريا أميركيا يضم عشرات الشاحنات والآليات العسكرية انسحب من قاعدة صرين بريف حلب وتحرك باتجاه الحدود العراقية.