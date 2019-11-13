اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل ان "الحوار الإعلامي ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يوم أمس كنّا مع أكثر ال​لبنان​يين نطمح لأن يأتي، على الأقل، مؤكداً لتحديد الموعد لبدء الإستشارات المُلزِمة ولكنه بمجمله كان الحوار بغير المستوى المأمول والمطلوب في هذه الأيام الدقيقة والحرجة التي يمر بها لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل: حوار الرئيس عون كان بغير المستوى المأمول والمطلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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