كنعان: المطلوب تشكيل حكومة قريباً والمشاكل التي تحصل تُحلّ بالسياسة

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى "إنني اجريت اتصالا بقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وعلى ما يبدو أن الجيش بدأ الانتشار في ​جل الديب​ وهناك شحن في الشارع وللناس مطالب محقّة والمطلوب ​حكومة​ قريبا يعمل عليها لأن الحل سياسياً"، مؤكداً أن "اطلاق النار مرفوض و​العنف​ مرفوض والمرور حق للمواطنين بموازاة الحق في التجمع والتظاهر في الساحات العامة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى أنه "يتمّ التعرّض لي من خلال نشر صور مع شبان وهذا معيب لأنّ النائب يتعاطى مع عدد كبير من الناس وأدعو لوقف هذه الحملة"، لافتاً إلى أن "هناك جهات سياسية تروج ​شائعات​ في حقي بينما الصورة المتداولة لاحد الاشخاص برفقتي قديمة وهو ليس الشاب الموقوف في جل الديب ولا هو من اطلق النار والاستغلال معيب على هذا الصعيد".

وأكد أن "الناس التي تتظاهر محقة ولها الحق في رفع المطالب ولكن ما هو غير مسوح فالسعي للاستغلال واخذ الناس الى غير ما تريده واناشد الجميع الهدوء لتهدأ البلاد ويعود الانتظام العام"، مشيراً إلى ان "الوضع الاستثنائي اليوم يستلزم الاسراع في الاستشارات ولكن الرئيس يريد تجنب التكليف وتأخير التأليف الذي يهدد الوضعين الاقتصادي والمالي لذلك يسعى رئيس الجمهورية التوفيق وجمع الافرقاء".

وشدد على أن"التيار الوطني الحر" ملتزم بسلمية الحراك في المتن الشمالي وخارجه ويجب احترام الحق بالمرور منعا للتشنجات واي امر يعالج تحت سقف القانون بلا تزوير للحقائق".