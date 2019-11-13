السفارة الأميركية نفت نشر أي رسائل الى مواطنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في بيان أنه "تم تداول ​تقارير​ خاطئة منذ مساء أمس، تزعم أنها من السفارة الأمريكية في ​بيروت​"، مؤكدة أنها لم تنشر أي رسائل الى المواطنين الأميركيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنها "تنشر معلومات موثوقة على موقعها الإلكتروني ، وحسابات Facebook و Twitter، والبريد الإلكتروني للمواطنين الأميركيين الذين سجلوا في برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP)".

ودعت مواطنيها الى "تجنب الحشود ومناطق المظاهرات، اتباع تعليمات السلطات المحلية، التأكد من تحديث مستندات السفر الخاصة بهم، ومراجعة خطط التأهب للطوارئ، وإستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية".