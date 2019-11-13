استنكر النائب السابق نبيل نقولا ما يجري من بث للإشاعات المغرضة والمتضمنة زجّ اسمه في حادثة إطلاق النار في جل الديب، مشيرا الى أن لا علاقة له على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد بمُطلق النار، مشددا على أن لا مرافقين لديه بالأصل ليُقال انه احد المرافقين.
واضاف في حديث لـ"النشرة": "هذه الاخبار هي دسّ رخيص وسخيف"، مستنكرا ما يحصل في جلّ الديب، معتبرا أننا "حذّرنا مرارا من ان قطع الطرقات سيسبب المشاكل ولم يسمعنا أحد".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا للنشرة: لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بمُطلق النار بجلّ الديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.