نبيل نقولا للنشرة: لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بمُطلق النار بجلّ الديب

استنكر النائب السابق ​نبيل نقولا​ ما يجري من بث للإشاعات المغرضة والمتضمنة زجّ اسمه في حادثة ​إطلاق النار​ في ​جل الديب​، مشيرا الى أن لا علاقة له على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد بمُطلق النار، مشددا على أن لا مرافقين لديه بالأصل ليُقال انه احد المرافقين.

واضاف في حديث لـ"النشرة": "هذه ​الاخبار​ هي دسّ رخيص وسخيف"، مستنكرا ما يحصل في جلّ الديب، معتبرا أننا "حذّرنا مرارا من ان ​قطع الطرقات​ سيسبب المشاكل ولم يسمعنا أحد".