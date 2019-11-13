كتانة: إصابات بجل الديب وهناك طرقات مقطوعة بالكامل ويهمنا أن يبقى ممرا آمنا لسياراتنا

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​ عن "سقوط 4 جرحى في اشكالات ​جل الديب​ وإصاباتهم ليس عادية وهناك إصابات طفيفة أيضا"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الطرقات مغلقة حتى على ​الصليب الاحمر​ لانه تم اغلاقها بالسواتر الترابية".

وفي حديث تلفزيوني، طلب كتانة "فتح ممر إنساني أمام الصليب الاحمر من اجل نقا الحالات اليت بحاجة لنقلها إلى ​المستشفيات​ خاصة على ​طريق الجنوب​ ​بيروت​".