أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن "سقوط 4 جرحى في اشكالات جل الديب وإصاباتهم ليس عادية وهناك إصابات طفيفة أيضا"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الطرقات مغلقة حتى على الصليب الاحمر لانه تم اغلاقها بالسواتر الترابية".
وفي حديث تلفزيوني، طلب كتانة "فتح ممر إنساني أمام الصليب الاحمر من اجل نقا الحالات اليت بحاجة لنقلها إلى المستشفيات خاصة على طريق الجنوب بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: إصابات بجل الديب وهناك طرقات مقطوعة بالكامل ويهمنا أن يبقى ممرا آمنا لسياراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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