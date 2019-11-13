الكتائب حذر من الإبقاء على حال المراوحة ودعا مناصريه الى متابعة المشاركة في التحركات

اعتبر حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" ان "موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في خلال الحوار الإعلامي، عودة سريعة ب​الأزمة​ إلى المربع الأول وكأن لا تطورات حصلت في خلال الأسابيع الماضية" ورأى أن "عملية الإنكار وتجاهل مسببات الإنتفاضة الشعبية وإغفال خطاب المحتجين من شأنها أن تفضي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع الهوة بين حكم لا يريد أن يسمع، وبين شعب قرر التحرر من كل القيود الطائفية والمناطقية والحزبية والتزام جانب المواطنة الساعية بكل قوة إلى مشروع بناء ​الدولة​ بمقومات نزيهة خالصة وخالية من موروثات ​الفساد​ والزبائنية".

وفي بيان له، حذر الحزب من "الإبقاء على حال المراوحة السياسية"، داعيًا الرئيس عون إلى استخدام صلاحياته ​الدستور​ية لإنقاذ الإستحقاقين السياسي والإقتصادي والمبادرة فورا إلى تحديد موعد للإستشارات النيابية يعقبها تكليف وتأليف في أقصر المهل على أن تلبي شخصية رئيس ​الحكومة​ وأعضاؤها المواصفات التي حددها الشعب وذلك بتشكيل حكومة إختصاص حيادية مصغرة ولاؤها الوحيد للبنان"، داعياً مناصريه إلى "متابعة المشاركة في التحركات الإحتجاجية بزخم وفعالية وسلمية وحضارة، وصولا إلى تحقيق حلم اللبنانيين ببناء دولة السيادة والدستور والحكم الصالح، على أنقاض ثقافة ​المحاصصة​ واقتسام ​السلطة​ والنفوذ والمنافع والمغانم".

وعبر عن "عميق ألمه لأن يدفع الحراك السلمي فاتورة دم جسّدها الشهيد الأول للثورة"، معتبرا أنّ "دم الشهيد علاء أبو فخر هو دم عابر لكل ضمير" وتقدم من عائلة الفقيد، بـ"أصدق التعازي وأحرها"، داعياً إلى "قرع الأجراس ورفع الصلوات تزامنا مع مراسم الدفن غدا ​الساعة​ الواحدة بعد الظهر".