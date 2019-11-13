وليد جنبلاط تلقى رسالة تعزية بعلاء أبو فخر من الرئيس عون

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ان رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ تلقى رسالة تعزية باستشهاد المناضل علاء أبو فخر من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وتلقى إتصالات تعزية أبرزها من أمين الجميل، ميشال سليمان، تمام سلام، وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصرف الاعمال ريا الحسن، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السفير الفرنسي برونو فوشيه، السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، والنواب جان عبيد، ستريدا جعجع، ونعمة افرام وعدد من الشخصيات".



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