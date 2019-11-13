مسؤول ايراني: طهران ستبقى الى جانب سوريا في محاربة المجموعات الإرهابية

لفت رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الإسلامي مجتبى ذو النور إلى ان "انتصار قوات المقاومة ضد ​الجماعات الإرهابية​ هو هزيمة نكراء للولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني"، مؤكداً ان "​إيران​ ستبقى الى جانب ​سوريا​ في حربها ضد الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى "الخلفية التاريخية والثقافية والدينية بين البلدين"، قائلاُ "لقد أدت القواسم الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين إلى تفاعل سياسي واقتصادي وثقافي كبير"، مؤكداً "أهمية دور البرلمانين في النهوض بالأهداف الإستراتيجية للبلدين"، لافتاً إلى أن "التعاون بين البلدين، لا سيما التفاعلات البرلمانية، تلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف "مجلس الشورى الإسلامي يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية والمشاورات بين البلدين"، مشددا على "ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مؤكداً ان "إعادة بناء البنية التحتية السورية ضرورية في الفترة الحالية، والشركات الإيرانية على استعداد تام للتفاعل الاقتصادي مع سوريا أثناء إعادة الإعمار".