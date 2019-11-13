مسؤول بالحرس الثوري: انتصار سائر الدول على الاستكبار تحقق استلهاما من الثورة الاسلامية

اكد نائب القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ العمید ​علي فدوي​ ان "انتصار سائر الدول على الاستكبار تحقق في ظل الاستلهام من الثورة الاسلامية".

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