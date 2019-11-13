"حماس": إذا استمر القصف الإسرائيلي فسندخل المعركة

أكدت حركة "حماس" "أنها ستدخل المعركة في حال استمر القصف الإسرائيلي على ​قطاع غزة​"، مشددة على "أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته" على ​الشعب الفلسطيني​، مشيرةً إلى ان "عليه دفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب".

ولفتت إلى "إنها ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحه، وردع الاحتلال المجرم، والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات"، مشيرةً إلى أن "هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني هي بمثابة عدوان صارخ على شعبنا ومقاومته الباسلة وأهلنا في القطاع، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع غزة وأهلها المحاصرين".