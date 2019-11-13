لافروف: مجموعة "بريكس" تفوقت على G7

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "مجموعة "بريكس" تفوقت على مجموعة السبع الكبرى من حيث الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن "بريكس" تعد أحد الركائز الأساسية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، يلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار الدولي".
وأشار إلى أن "حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" يشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي وفقا لمؤشر تعادل القوة الشرائية"، لافتاً إلى أن "دول "بريكس" تعمل على رصد احتياطي مالي لدول المجموعة بقيمة 100 مليار دولار، ليكون صمام أمان للدول الخمس في الأزمات، حيث أصبحت دول المجموعة مركزا لجذب العديد من الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة".
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