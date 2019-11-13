أعلن الكرملين عن "نشاط قنوات اتصال بين روسيا وتركيا عبر مختلف الجهات المعنية والجيش، والاستخبارات والأجهزة الأمنية في البلدين، لترحيل الدواعش المقبوض عليهم في سوريا إلى بلدانهم".
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مؤخرا، أن بلاده ستبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: موسكو وأنقرة تبحثان سبل ترحيل الدواعش من سوريا إلى بلدانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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