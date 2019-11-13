الكرملين: موسكو وأنقرة تبحثان سبل ترحيل الدواعش من سوريا إلى بلدانهم

أعلن ​الكرملين​ عن "نشاط قنوات اتصال بين ​روسيا​ و​تركيا​ عبر مختلف الجهات المعنية و​الجيش​، والاستخبارات و​الأجهزة الأمنية​ في البلدين، لترحيل الدواعش المقبوض عليهم في ​سوريا​ إلى بلدانهم".

وأعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ مؤخرا، أن بلاده ستبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم في ​المستقبل​ القريب.