شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بتطبيق تشريعات التعديات والإشغالات المخالفة بجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل التشريعات التى تتضمن عقوبات على انتشار الإشغالات والتعديات والباعة المتجولين فى الميادين والطرق.

وقال "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء: "عندنا تشريعات فيها عقوبات، نحتاج لتفعيل هذه التشريعات بجدية"، مشيرا إلى أن القانون رقم 105 لسنة 2012 بشأن الباعة المتجولين، نص على أن: "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد خمسة آلاف جنيه، ومصادرة البضائع المضبوطة".

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كما أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".