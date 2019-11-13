شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالبرلمان تتفقد المشروعات التنموية فى قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة مكتب لجنة الإسكان الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية، لمحافظة قنا الجديدة، للتعرف على طبيعة سير المشروعات القائمة، والخطط التنموية للنهوض بالقطاع الاستثمارى بالمدينة.

وتفقدت اللجنة، محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمبانى الخدمية، حيت تم الاستماع للمسؤولين عن طبيعة الأعمال والإنشاءات، الذين أكدوا حرصهم على توفير أعلى معدلات التنمية لتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين.

كما انطلقت اللجنة، فى جولة تفقدية جديدة لمدينة غرب قنا، حيث تفقدت جميع المرافق، والبنية التحتية وشبكة الطرق، والمظهر الحضارى للمدينة، بالإضافة إلى تفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، وسكن مصر، للتأكد من وصول جميع المرافق للمدينة، بما يضمن من تحويلها لمنطقة جاذبة للسكان.

وفى نهاية اللقاء، استمعت اللجنة، لعرض تسجيلى لحجم المشروعات الإنشائية الجارى تنفيذها، والتى يأتى على رأسها؛ مشروعات الإسكان الاجتماعى، وسكن مصر، والتعرف على التسهيلات المقدمة للمواطنين وخاصة الشباب، وحجم الوحدات الجارى إنشائها بالمدينة.

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كما ناقشت اللجنة، مع مسؤولى الجهاز، الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وكذلك خطط جذب الاستثمارات التنموية، بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية فى القطاع المعمارى، لتعزيز التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، إن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية بجميع المشروعات السكنية، وكذلك البنية التحتية للطرق والمدن، وخاصة المدن الجديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعد أحد أهم إنجازات الدولة.

وأكد حمودة، على هامش اللقاء، أن المدن الجديدة تعد أحد ركائز قاطرة التنمية المستدامة، بما تتيحه من استثمارات ضخمة، لافتا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خلق بيئة عمرانية سليمة تستطيع أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية فى الحصول على سكن لجميع الفئات وبما يحقق تطلعاتهم.

ضم الوفدكل من، النائب عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان الاجتماعى، والنائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات.