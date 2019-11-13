شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتطوير منطقة محطة رمسيس.. ونائبة: حصر 500 سوق أمام محطات القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجى مراد، بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطارات رمسيس، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية، بحضور اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.

وأكدت النائبة إنجى مراد، أن ما تشهده محطة قطارات رمسيس من انتشار للباعة الجائلين، والسلع الغذائية غير الصالحة، وعدم وجود صناديق للقمامة، وانتشار أصحاب الحاجات من المتسولين داخل المحطة هو نتيجة سوء تنظيم بين الوزارات المعنية، مشددة على أن تلك الظواهر لها جوانب خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن.

وتساءلت النائبة إنجى مراد، عن دور وزارات التضامن، والبيئة، والصحة، والداخلية، فى مواجهة تلك الظواهر، كما تساءلت عن دور وزارة السياحة باعتبار أن القطارات تمثل وسيلة انتقال للمدن السياحية مثل إسكندرية وأسوان التى يتوافد عليها السائحون، لافتة إلى أن محطة مصر تمثل وجه حضارى للدولة.

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وطالبت "مراد"، بتشكيل لجنة فرعية من النواب بالاشتراك مع المسئولين المعنيين لمعاينة المكان ووضع خطة زمنية لتطويره.

من جانبها، قالت النائبة غادة عجمى، إنه تم حصر ٥٠٠ سوق أمام محطات القطارات، مطالبة بوضع منظومة متكاملة تشترك فيها كل من (المحليات والأمن والوزارات المعنية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإعادة الذوق العام مرة أخرى، مشددة على أن تكون تلك الإجراءات تحت رعاية مجلس النواب.

وعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن المحليات تتعامل مع أوجه متعددة من التعديات تشمل التعدى على حرم الأرصفة، وحرم الطرق، وحرم الشواطئ، وحرم الأنهار، بالإضافة إلى ظاهرة البلطجة فى المواقف العشوائية والسياس، مشددًا على أهمية التعامل مع تلك التعديات، وعدم اللجوء لشماعة الدراسة الأمنية.