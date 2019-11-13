شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبحث مشكلات مد المرافق لعدد من المشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء طلب أحد المستثمرين بمحافظة بورسعيد زيادة الحصة المخصصة له من المياه، فأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه جاهز لإعطاء حصة إضافية للمستثمر لمدة عام، لحين قيامه بإنشاء محطة تحلية مياه.
ورداً على طلب أحد المستثمرين بمحافظة المنيا، بشأن رغبته فى إمداد مشروعه بالكميات المطلوبة من الغاز والكهرباء أعلن كل من وزيرى الكهرباء والبترول استعدادهما لتوفير الكميات اللازمة مع بدء تشغيل المصنع، حيث أن المصنع حتى الآن فى مرحلة التنفيذ، مشيرين إلى أن اللجنة العليا للطاقة سبق أن وافقت على توفير الطاقة المطلوبة للمصنع عند التشغيل، وأنهما جاهزان لتنفيذ ذلك.
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