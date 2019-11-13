شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المصرى لمجلس جنيف: أطلقنا استراتيجية ولجنة قومية للقضاء على ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوفد المصرى المشارك فى الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه تم إطلاق استراتيجية وطنية ولجنة قومية للقضاء على ختان الإناث، وإطلاق حملة قومية تحت شعار "احميها من الختان"، وتستهدف 4 ملايين فتاة فى مختلف انحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق عدة حملات قومية للقضاء على العنف ضد الأطفال واستهدفت أكثر من 74 مليون مستفيد.

وأضاف الوفد المصرى فى رده على تساؤلات بعض الدول خلال الاستعراض الدورى الشامل، أن منظومة حماية الطفل تسهم فى رصد حالات زواج الطفل وخصوصا الاناث، متابعا: "قمنا باستهداف حملات للوعى الوطنى فيما يخص هذه المنظومة، وفيما يتصل بتعزيز مشاركة الأطفال يتم ذلك من خلال فريق الدعوة لحماية حقوق الطفل، وقد ساهـموا فى تقرير مصر المقدم للجنة حقوق الطفل".

وأشار إلى أنه تم التعامل مع اكثر من 580 بلاغا من بلاغات انتهاكات حقوق الأطفال، كما تم إنشاء محكمة نيابة للطفل، ومحاكم جزئية ودائرة بالمحاكم الابتدائية للنظر بقضايا حقوق الطفل، وإنشاء عيادات بالطب الشرعى للنظر فى قضايا العنف ضد الطفل.

وذكر الوفد المصرى، أنه تم إنشاء نيابة للطفل ومحكمه جزئيه للطفل وتم إصدار عدد قرارات بتخصيص دوائر جنائية للعمل على قضايا الاتجار بالأطفال وتم العمل وفقا للمادة 116 فيما يتعلق بحقوق الطفل.