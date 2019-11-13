شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المصرى أمام مجلس جنيف: إجراءات مكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الوفد المصرى المشارك فى الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف أن جميع حالات القبض جاءت على من خالفوا القانون بعدم إخطارهم بالتظاهر من قبل، مضيفا أن الدولة تلتزم باستقلال الصحافة ومؤسسات الاعلام واجازت استثناء فرض رقابة فقط فى حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأضاف الوفد المصرى فى رده على تساؤلات بعض الدول أنه تم حظر عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر باستنثاء الحد على العنف والكراهية والايذاء.

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وتابع :" أما فيما يتعلق بالرد على الولايات المتحدة، نؤكد على أن اجراءات مكافحة الإرهاب جاءت فى سياق احترام حقوق الانسان، كما أوجب القانون صدور أمر مسبب من النيابة العامة لوقف المواقع أو حجبها أو تفتيش مسكن، بالإضافة إلى التوعية الوطنية التى تقوم بها القوات المسلحة للمواطنين لتجنب الأماكن الخطرة."

وردت الوفد المصرى على تساؤلات السويد قائلا :" نص دستور 2014 على الحالات والاجراءات الخاصة المعنية بحالة الطوارئ، مع وجود ضمانات والتى تتمثل فى عدم جواز اخذ رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ قبل الرجوع وقبول مجلس النواب"

كما رد وفد مصر على هولندا:" نص الدستور على حرية العقيدة، وان المبادئ العقيدية للمسحيين واليهود والمسلمين هى المصادر المنظمة لأحوالهم الشخصية، وان اقامة دور العبادة حق ينظمه القانون".