ممثل الداخلية بالبرلمان: تحرير نحو 8 مليون مخالفة مرورية بالمواقف العشوائية

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات.
وأضاف خلال رده علي ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية وعدم التنظيم المروري، إن الوزارة قامت بداية هذا العام بتحرير 429 ألف و236 مخالفة للتعدي علي المرافق العامة والميادين والأرصفة، كما قامت بتحرير 7 مليون و820 ألف مخالفة مرورية في المواقف العشوائية، وتحرير 8592 قضية للأحداث والمتشردين.
وذكر أن الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط الأداء في الشارع المصري ما زالت مستمرة من أجل إعادة الانضباط ولتحقيق المستهدف.
وطالب ممثل وزارة الداخلية، بتضافر كافة الجهود من أجل العمل علي التصدي لتلك الظاهرة، مشيرا إلي أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باحتجاز البائع المتجول طالما دفع الغرامة.
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