شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يرأس لجنة لمناقشة أسباب غرق الشوارع بعد أزمة الأمطار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسته وبحضور عدد من الوزراء المعنين، لمناقشة أزمة غرق العديد من الشوارع نتيجة أزمة مياه الأمطار التى سقطت على القاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف "وهدان"، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عن أسباب عدم وجود حلول جاهزة وبديله من الحكومة لتفادى تلك الأزمة على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية فى ذلك الوقت.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن بعد سقوط مياه الأمطار لمدة ساعة تقريبًا حدث حالة من الفوضى فى الشارع مما أنتج عنه توقف لحالة المرور فى الشوارع الرئاسية بالقاهرة، مؤكدًا أن البرلمان سيعد تقرير بكل تفاصيل الأزمة لعرضها على المجلس بعد تقديم العديد من النواب لطلبات إحاطة فى هذا الشأن.