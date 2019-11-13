شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بالتصدى للباعة الجائلين بالميادين.. وبرلمانية: مراجيح بحرم السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبات من النواب بتطبيق القانون وفرض هيية الدولة، ومواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين فى الميادين وفى محيط محطة السكة الحديد برمسيس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات.

وطالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشديد الرقابة لمنع الإشغالات فى الطرق والميادين، وعدم السماح بالانتشار العشوائى للباعة الجائلين.

وشدد "الأسيوطى"، على ضرورة وأهمية التعاون بين أقسام الشرطة والأحياء فى المحليات لإزالة التعديات والإشغالات أولا بأول، وتحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائى، لأن هذا الأمر يضر الجميع ويعطل الحركة فى الشوارع والميادين.

وأعرب عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تضامنه مع مقدمى طلبى الإحاطة محل المناقشة، بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط محطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس، وانتشار الباعة الجائلين، وانتشار الأسواق العشوائية بمحيط محطات السكة الحديد فى مختلف المحافظات، قائلا: "محطة وميدان رمسيس عنوان مصر، مينفعش المنظر يكون بالشكل دا".

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وتحدث "الأسيوطي"، عن انتشار مخالفات البناء فى دائرته بعين شمس، وطالب بمواجهتها، قائلا: "لازم الكل يقوم بدوره، فيه موظفين بياخدوا شهريات من بتوع القهاوى وعربيات الفول".

كما تضامنت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مع طلبى الإحاطة، مطالبة بمواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، قائلة: "فى دائرتى منشية ناصر، موجود الباعة الجائلين والاعتداء على محيط وحرم السكة الحديد، أنا عندى مراجيح على حرم السكة الحديد!".

وتابعت النائبة منى جاب الله: "الباعة الجائلين اتكلمنا معاهم وقالوا هتودونا فين، قولنالهم هنوديكم مكان معين قالوا بعيد علينا، عايزين أماكن قريبة وفيها ناس كتيرة بتمشى فيها متقطعوش عيشنا، فأنا بقول نعمل أسواق حضارية فى أماكن ليست بعيدة".