بالصور- إزالة 435 حالة مخالفة في حملة لرفع الإشغالات ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف برئاسة هاني الجويلي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، من شوارع المركز. أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 435 حالة إشغال متنوعة من شوارع "التحرير، الشباب، الطريق الدائري، وشارع بورسعيد". وشملت المخالفات "تندات وبروز، دكك خشبية ودرج سلم مخالف بالشارع، باعة جائلين، إعلانات عشوائية"، جرى إزالتها باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية.

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