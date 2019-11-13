موسكو تدعو للحوار.. بعيدًا عن"الإملاءات" في العلاقات الدولية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ، ألكسندر جروشكو، رفض (موسكو ) ما أسماها ب"الإملاءات" في العلاقات الدولية، واستعدادها لمواصلة العمل على تحسين العلاقات مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.
الخارجي ، وصولاً لإنشاء آليات فعالة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المواد الكيميائية والبيولوجية.
وقال جروشكو - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء إن (موسكو) ستواصل المساهمة بنشاط في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي ، وتعزيز الأمن العالمي.. لافتا إلى وجود العديد من المبادرات على طاولة المفاوضات، والتي تبدأ من : منع سباق التسلح في الفضاء
وأضاف أنه تحقيقًا لهذه الغاية، ستزيد (موسكو) الحد الأقصى من إمكانات عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وفي "الهياكل المرنة" متعددة الأطراف ، مثل : "مجموعة العشرين "و"بريكس " و"منظمة شنغهاي للتعاون" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ومجلس أوروبا .
المسار، ومواصلة الخط في تنظيم وتحسين علاقاتها مع المجموعات الرئيسية من الدول التي لا تشارك فيها روسيا ، والتي تشمل : المنطقة الأورو- أطلسية - منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي- .
وقال إن بلاده على استعداد لاتباع هذا
ورأى المسؤول الروسي أن توسع "الناتو" في ظل فضائه "الجيو- سياسي " من شأنه تقويض الثقة في المنطقة "الأورو- أطلسية" ، ويعيق تشكيل بنية أوروبية جماعية حقيقية جديدة، ويسهم في ظهور خطوط فاصلة في القارة.
وخلص نائب وزير الخارجية الروسي إلى التأكيد أن الشيء الرئيسي هو البحث عن سبل لاستبعاد "الإملاءات " في العلاقات الدولية و"تجنب الألعاب ذات العائد الصفري" حسب تعبيره.
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