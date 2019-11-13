أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعةالأخيرة 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية.
على موقعها الرسمي والتي أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حماة (7) وحلب (8) واللاذقية (7) وإدلب (7)".
وذكرت الوزارة - في نشرتها اليومية
وقام المركز الروسي خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى أهالي بلدة صيدا بريف درعا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترصد 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.