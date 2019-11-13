روسيا ترصد 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة

الأخيرة 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية.



وذكرت الوزارة - في نشرتها اليومية

على موقعها الرسمي والتي أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حماة (7) وحلب (8) واللاذقية (7) وإدلب (7)".



وقام المركز الروسي خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى أهالي بلدة صيدا بريف درعا.

