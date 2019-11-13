اخبار العالم

روسيا ترصد 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة

الأخيرة 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية.


وذكرت الوزارة - في نشرتها اليومية

على موقعها الرسمي والتي أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حماة (7) وحلب (8) واللاذقية (7) وإدلب (7)".


وقام المركز الروسي خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى أهالي بلدة صيدا بريف درعا.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترصد 29 خرقًا لاتفاق وقف العمليات العسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا