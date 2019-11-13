كراكاس: مجهولون يحاولون اقتحام السفارة الفنزويلية في البرازيل

حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى السفارة الفنزويلية في البرازيل، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل .
العدوان، ستكون هذه سابقة خطيرة".
وقال الدبلوماسي الفنزويلي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- "حاول أشخاص مجهولون الاستيلاء على مقر سفارتنا في برازيليا. يتعين على الحكومة البرازيلية تقديم ضمانات أمنية واحترام الاتفاقيات الدولية. إذا لم يتوقف
يشار إلى أن العلاقات بين البرازيل وفنزويلا ساءت بعد وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى سدة الرئاسة في البرازيل.
إذ يسعى الرئيس البرازيلي الجديد إلى التقارب مع الولايات المتحدة على حساب علاقات بلاده مع جيرانها، علما بأن هناك تشابها كبيرا بين مواقفه ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسائل كثيرة، حتى أطلقت الصحافة البرازيلية على بولسونارو لقب "ترامب البرازيل".
كما تدهورت العلاقات بين البرازيل وكوبا وشهدت توترات عقب تولي بولسونارو منصب الرئاسة في البرازيل أوائل هذا العام،
وصوتت البرازيل - في السابع من الشهر الجاري لأول مرة - ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا ويدعو لرفعه.
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