الجيش السوري يحبط هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة بريف إدلب الجنوبي

أحبطت وحدة من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة على نقاط عسكرية عند مدخل خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
انتحاري من تنظيم "جبهة النصرة" حاولت اختراق خطوط دفاعات الجيش على الطريق الدولي دمشق حلب، والوصول إلى النقاط العسكرية عند المدخل الشمالي لمدينة خان شيخون المحررة، مشيرة إلى أن الوحدة العسكرية تعاملت معها ودمرتها قبل وصولها إلى هدفها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السيارة التي كان يقودها
وأشارت الوكالة، إلي أنه بتمشيط مكان تفجير السيارة المفخخة وبقاياها تم العثور بحوزة الإرهابي الانتحاري على وثائق تثبت انتماءه لتنظيم "جبهة النصرة" وكذلك بندقيتين حربيتين.
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