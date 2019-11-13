انقطاع الكهرباء عن عشرة آلاف منزل في النمسا بسبب تساقط الثلوج

تسبب التساقط الكثيف الأول للثلوج هذا العام في مناطق جبال الألب بالنمسا في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 9800 منزل، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الجهات المسؤولة عن إمدادات الكهرباء في أقاليم تيرول وسالزبورج وستيريا وكارينثيا أن الرطوبة والتساقط الكثيف للثلوج تسببا في سقوط أشجار على خطوط الكهرباء.

وتم إغلاق العديد من الطرق وأحد خطوط السكك الحديدية إما بسبب سقوط أشجار عليها أو بسبب المخاوف من حدوث انهيارات.

وتسبب الطقس في إعطاء عطلة لطلاب في كارينثيا، حيث تم إغلاق 11 مدرسة.

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