وزير الطاقة الإسرائيلي: نقوم بالاستعدادات المطلوبة لتوسيع عملية قطاع غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي،

يوفال شتاينتش، اليوم الأربعاء، القيام

بالاستعدادات المطلوبة لتوسيع عملية قطاع غزة بما فيها إمكانية التوغل العسكري.

ويذكر أن هدد "شتاينتش" حركة حماس الفلسطينية، وذلك عبر توسيع دائرة الهجمات في قطاع غزة.

وسبق أن قال شتاينتش، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت": لا أستبعد إطلاق مزيد من الصواريخ على منطقة جوش دان، نحن في معضلة صعبة للغاية، وإذا لم تنه حماس إطلاق الصواريخ سنوسع الهجمات، والعملية البرية هي من ضمن خيارتنا.

وكان قد أعلنت الوزارة في الساعات الأولى بأنه جراء التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلقد استشهد منذ الأمس 18 شهيدا بينهم سيدة فيما قد أصيب 50 آخرين.

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من جانبه، توقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أن يستمر التصعيد الحالي في غزة عدة أيام أخرى.

وقتل 17 فلسطينيا وأصيب آخرين بغارات إسرائيلية على عدة مواقع في قطاع غزة، على خلفية اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا.

ومنذ أمس أطلق حوالي 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل دون التسبب بسقوط قتلى، حسب آخر حصيلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض 90% من هذه الصواريخ.