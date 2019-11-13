كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يتعهد بتقديم قرار سريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء البرطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بإنهاء التأخير في رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إذا فاز في انتخابات الشهر المقبل وسيصف خطط حزب العمال المعارض بأنها "أنانية" سياسية.

وحسب "رويترز"، كان من المقرر أن يلقي "جونسون" خطابًا في الحملة الانتخابية في أحد المصانع في ويست ميدلاندز، حيث قال، وفقًا لتصريحات معدة سلفًا، إن بقية العالم لا يستطيع أن يفهم سبب قضاء الكثير من الوقت على خروج بريطانيا المؤلم من الاتحاد الأوروبي.

سيصوت البريطانيون يوم 12 ديسمبر في انتخابات دعت لإنهاء ثلاث سنوات من الخلاف العميق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قلص ثقة المستثمرين في استقرار خامس أكبر اقتصاد في العالم وألحق الضرر بمكانة بريطانيا في العالم.

سوف يقول الناخبون إنهم سيواجهون خيارًا تاريخيًا بين المحافظين وحزب العمل الذي يهدد بمزيد من الهوس السياسي والأنانية بسبب دعمها لإجراء استفتاء ثانٍ.

وفي الخطاب المُعد مسبقًا، سيقول "جونسون": "إن المملكة المتحدة تحظى بالإعجاب والاحترام في جميع أنحاء العالم، لكن الناس يشعرون بالحيرة من نقاشنا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا يمكنهم فهم كيف يمكن لهذه الدولة العظيمة تبديد الكثير من الوقت والطاقة حول هذا السؤال وكيف يمكننا أن نكون مترددين بشأن مستقبلنا".

وأضاف "جونسون" : "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة، فيمكننا أن نجعل البرلمان يعمل من أجلكم، ويمكننا الخروج من الطريق".

بدأ يومه بداية صعبة ولكن. وبينما لاحظ جهود الإغاثة في منطقة تضربها الفيضانات في شمال إنجلترا، بعد عدة أيام من أسوأ فيضان، راقبه اثنان من المشاهدين.

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"لقد قضيت وقتك يا بوريس" ، قال أحد الأشخاص لجونسون وهو يمشي في المنطقة برفقة مسؤولين محليين ، بينما سأله شخص آخر: "أين كنت؟"

انتقدت أحزاب المعارضة جونسون وحكومته لردهم البطيء على الفيضان الذي أودى بحياة شخص واحد الأسبوع الماضي.

وقال أحد الأشخاص في المنطقة المتضررة لـ "جونسون"، وهو يسير في المنطقة برفقة مسؤولين محليين: "لقد قضيت وقتك يا بوريس"، بينما سأله شخص آخر: "أين كنت؟"

يأتي هذا، قبل انتخابات وطنية في 12 ديسمبر، حيث انتقد حزبا المعارضة الرئيسيان في بريطانيا "جونسون" وحكومته المحافظة لردهم البطيء على الفيضان الذي أودى بحياة شخص واحد الأسبوع الماضي.

وقد أصدرت وكالة البيئة البريطانية، الأحد 10 نوفمبر، تحذيراً للمواطنين، حول توقع استمرار الفيضانات في مناطق واسعة من البلاد.

وجددت الوكالة 7 تحذيرات في مستوى "شديد" أي خطر على الحياة، ضمن منطقة حوض نهر "دون" في ساوث يوركشير، مشيرة إلى توقع استمرار الفيضانات حتى الأربعاء المقبل، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.