كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض سياساته في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "معا، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس"، قالت إنها "ستدخل المعركة" في حال استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان أصدرته حركة "حماس" أكدت فيه، أنها "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته" على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "عليه دفع ثمن حماقاته ودخوله في مقامرة غير محسوبة العواقب".

وقالت حركة حماس في البيان: "ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحه، وردع الاحتلال المجرم، والتصدي لعدوانه مهما بلغت التضحيات".

وأضافت: "هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني هي بمثابة عدوان صارخ على شعبنا ومقاومته الباسلة وأهلنا في القطاع، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع غزة وأهلها المحاصرين".

وقد أطلقت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باتجاه العاصمة دمشق، من أجواء الجليل، حسبما ذكر مصدر عسكري سوري.

Advertisements

وتعاملت الدفاعات الجوية السورية، على الفور مع العدوان الإسرائيلي، ودمرت أحد الصواريخ المعادية في سماء داريا قبل وصوله إلى هدفه.

وأوضح المصدر، أن الصاروخين الآخرين وصلا إلى الهدف وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي مزة فيلات غربية، بالقرب من السفارة اللبنانية في دمشق.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني، وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول.

وتزامن هذا العدوان مع اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "سرايا القدس" الذراع العسكري للحركة، بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم الثلاثاء.