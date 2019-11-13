كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأسيس شبه دولة على الضفة الشرقية من الفرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بالتطلع إلى فصل أراض بشكل غير قانوني على الضفة الشرقية لنهر الفرات وإنشاء دولة شبه قانونية.

وقال لافروف في منتدى باريس للسلام: الأكراد، ووحدات حماية الشعب (YPG) وغيرها، بنية واضحة يسيطرون على الأرض هذه خارج سوريا على حقول النفط الموجودة هناك.

وأضاف، على الضفة الشرقية لنهر الفرات، يبذلون قصارى جهدهم لإنشاء هيكل شبه دولة، ويطلبون من دول الخليج استثمارات كبيرة من أجل إنشاء إدارة محلية على أساس القوات الديمقراطية السورية.

كما اتهم وزير الخارجية الولايات المتحدة بمنع حلفائها من الاستثمار في إعادة إعمار سوريا.

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"عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار، فإننا، مع الحكومة السورية، ندعم دعوة الجميع [للمشاركة]، في تهيئة الظروف لتحديث البنية التحتية وعودة اللاجئين، حتى تتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية"، لافروف قال.

وقال إن واشنطن تحظر بشكل قاطع حلفائها - الناتو والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، من الاستثمار في أي مشاريع في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأشار إلى أن موسكو وواشنطن اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا في عام 2013، ولكنها فشلت لأن الولايات المتحدة فشلت في "فصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين.

وقال إن روسيا لم تصمم قط سياستها الخارجية لتكون "سيئة" للولايات المتحدة.

