كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تكشف حقيقة تعديل قانون الجيش بشأن قضية الإرهابي كولبوشان جادهاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت باكستان التقارير التي تفيد بأن حكومة عمران خان تدرس تعديل قانون الجيش حتى يمكن تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في قضية كولبوشان جادهاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور، إن هذه التقارير كانت مجرد "تكهنات"، حسبما أوردت صحيفة "إنديا توداي".

في تغريدة، قال اللواء "غفور": "تكهنات التعديل في قانون الجيش الباكستاني لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإرهابي الهندي المدان كولبوشان جادهاف غير صحيحة".

في وقت سابق من اليوم، أفاد "تليفزيون إنديا توداي"، أن مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الباكستانية كشفت أن الحكومة مستعدة لتعديل قانون الجيش. وقالت المصادر، إن هذا كان يجب القيام به حتى يتسنى كولبوشان جادهاف الطعن في إدانته أمام محكمة مدنية.

وقال اللواء آصف غفور، في تغريدة له: "يتم النظر في الخيارات القانونية المختلفة للمراجعة وإعادة النظر في قضية (كولبوشان جادهاف)، وسيتم مشاركة الوضع النهائي في الوقت المناسب".

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من هو كلبوشان جادهاف؟

كولبوشان جادهاف، مواطن هندي أُدين من قبل محكمة عسكرية في باكستان وحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس والإرهاب. منحت العقوبة من قبل المحكمة العسكرية الميدانية الميدانية، وهي محكمة عسكرية تتألف من ضباط الجيش الباكستاني. (لا يشترط على القضاة فيها الحصل على أي تخصص في القانون.)

زعمت باكستان، أن كولبوشان جادهاف "اعتقل" من بلوشستان من قبل قوات الأمن التابعة لها في 3 مارس 2016. ومع ذلك، فقد رفضت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها.

أكدت الهند، أن كولبوشان جادهاف - وهو ضابط سابق في البحرية الهندية - قد اختُطف على أيدي قوات الأمن الباكستانية عندما كان في إيران في رحلة عمل.

في يوليو من هذا العام، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن باكستان انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا بعدم السماح للهند القنصلية بالوصول إلى كولبوشان جادهاف. وقد أمرت المحكمة، باكستان بتوفير سبل الانتصاف المناسبة له، بما في ذلك الوصول إلى القنصلية.

كان الحكم بمثابة انتصار كبير للهند حيث قضت محكمة العدل الدولية بضرورة مراجعة باكستان لعقوبة الإعدام الصادرة بحق جادهاف، الذي حكمت عليه محكمة عسكرية باكستانية بالإعدام بتهمة "التجسس والإرهاب" بعد محاكمة مغلقة في أبريل 2017.