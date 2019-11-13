كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. عقد أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد لانتخاب رئيس له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد، لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة.

وكشفت مصادر تونسية، أن كل من راشد الغنوشي زعيم حزب "النهضة"، وغازي الشواشي القيادي بحزب "التيار"، وعبير موسى وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بتنافسون على منصب رئيس البرلمان.

وبحسب المصادر، طالب حزبا "التيار" و"الشعب" النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.

وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل".

وذكرت مصادر أن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان.

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وفي حالة تصويت "قلب تونس" للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة، على الرغم من أن "النهضة" قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع "قلب تونس" بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.

وقال الديمقراطيون المسلمون، إنهم سيسعون أيضًا إلى تعيين رئيس وزراء من اختيارهم بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي

وصرح حزب النهضة التونسي، بأنه سيرشح زعيمه رشيد الغنوشي ليكون رئيسًا جديدًا للبرلمان، ويسعى أيضًا إلى تعيين رئيس وزراء من اختيار الحزب.

وذكر عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، أن الحركة قررت ترشيح الغنوشي البالغ من العمر 78 عامًا، لمنصب رئيس البرلمان.

كما فاز حزب النهضة بـ 52 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، لكنه لم يحصل على 109 مقاعد اللازمة للحكم الصريح.