كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب التجارية.. مصدر: الصين تخترق مجموعة التصنيع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع تكثيف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من هذا العام، اخترق متسللون صينيون مشتبه بهم مجموعة صناعية للمصنعين الأمريكيين ساعدت في صياغة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وحسبما جاء بشبكة "يورونيوز"، قال المصدران، إن الرابطة الوطنية للمصنعين اختطفت خلال الصيف واستأجرت شركة للأمن السيبراني خلصت إلى أن الهجوم جاء من الصين.

وقالوا إن شركة الأمن، التي لم تذكرها المصادر، أجرت التقييم بناءً على استخدام الأدوات والتقنيات المرتبطة سابقًا بمجموعات القرصنة الصينية المعروفة.

الصين تحاول الحصول على ميزة

يوضح اختراق شبكة كمبيوتر داخلية في مجموعة صناعية قوية في واشنطن كيف حاولت الصين الحصول على ميزة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكما جاء بـ "يورونيوز"، فإنه ليس من الواضح ما هي البيانات التي سرقت. استأجرت حركة عدم الانحياز شركة الأمن السيبراني الخارجية للرد على الاختراق ووقف الاقتحام.

وقالت المتحدثة باسم إيرين ستريتر، إنه بالنظر إلى الأهمية العالية لحركة عدم الانحياز، "نحن نعرف أننا هدف للهجمات الإلكترونية. حددنا نشاطًا مشبوهًا يتعلق بأنظمة شركة معينة وتحقق في الأمر".

وحسب "يورونيوز"، أضافت، أن شبكتهم آمنة الآن. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

الاختراق هو الأحدث

وقال المصدران وآخران على دراية بالهجوم، إن المتسللين الصينيين المشتبه بهم كثفوا جهودهم لسرقة المعلومات في الأيام القريبة من اجتماع بين "ترامب" ورئيس حركة عدم الانحياز جاي تيمونز هذا الصيف.

وقع الحادث قبل فترة وجيزة من جولة من المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة والمسؤولين الحكوميين الصينيين حول محتويات الصفقة المحتملة، حسبما ذكر أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

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ووفقًا لـ "يوونيوز"، يُعد هذا الاختراق هو الأحدث من قبل قراصنة صينيين مشتبه بهم ضد مجموعات تجارة الصناعة الأمريكية خلال إدارة "ترامب" حيث تسعى بكين إلى معرفة المزيد عن مناصب السياسة الأمريكية ، وفقًا لمطلعي صناعة الأمن السيبراني الذين تعاملوا مع انتهاكات مماثلة.

شملت المحادثات التجارية بين إدارة "ترامب" وبكين؛ حماية الملكية الفكرية وفتح أسواق الصين أمام المزيد من المنتجات الأمريكية، وهي قضايا تؤثر بشكل مباشر على أعضاء حركة عدم الانحياز.

اكتسبت حركة عدم الانحياز نفوذًا كبيرًا في ظل إدارة "ترامب"، حيث وعد الرئيس باستمرار بإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة من دول أجنبية، مثل الصين والمكسيك، خلال أحداث الحملة.

"ترامب": عصر الاستسلام الاقتصادي قد انتهى

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن حركة عدم الانحياز ساعدت إدارة "ترامب" في تنظيم مناسبات عامة في مصانع التصنيع في جميع أنحاء البلاد.

في أكتوبر، على سبيل المثال، انضم "تيمونز"، إلى نائب الرئيس مايك بنس في منشأة تصنيع بنسلفانيا للمطالبة بتمرير اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تم التفاوض عليها مؤخرًا.

تحدث "ترامب" في المؤتمر السنوي للمجموعة التجارية في العام 2017، واعدًا "عصر الاستسلام الاقتصادي قد انتهى". وردًا على ذلك، وصف "تيمونز"، "ترامب" بـ"بطل حقيقي" للتصنيع في الولايات المتحدة.

الصين تحاول سرقة أسرار الشركات الحساسة

وقالت "يورونيوز"، إنه ليس من الواضح سبب استهداف المتسللين لحركة عدم الانحياز، لكن خبراء الأمن القومي يقولون، إنه من المعروف أن وكالات الحكومة الصينية تحاول سرقة أسرار الشركات الحساسة وغيرها من المعلومات، والتي يمكن أن تترك لهم فرصة في المفاوضات التجارية.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية العديد من المتسللين والجواسيس الصينيين المزعومين في عام 2019 بسرقة البيانات من الشركات الأمريكية الخاصة.

تُظهر الوثائق السرية للغاية، التي أعلنها إدوارد سنودن، العميل السابق لوكالة الأمن القومي والناشر ويكيليكس، أن وكالة الأمن القومي قد تجسست أيضاً على المسؤولين الأجانب المشاركين في المفاوضات التجارية مع الحكومة الأمريكية.