كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى في هجوم حوثي على القيادة المشتركة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدف قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، معسكر "صحن الجن" ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب (شرق اليمن).

وأعلنت مصادر عسكرية، مقتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح عشرات آخرون، في القصف الصاروخي، الذي استهدف معسكر "صحن الجن"، حسبما ذكرت قناة العربية.

ووفقًا للمصادر، أطلقت ميليشيات الحوثي، من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب، صاروخين من نوع "أورغان" أطلقتهما، فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.

وأضاف المصدر العسكري أن القصف الصاروخي تزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين حوثيتين شوهدتا في سماء المنطقة المستهدفة.

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وأوضح المصدر أن المحصلة الأولية للهجوم بلغت 7 قتلى، بينهم العميد ركن عبد الرقيب الصيادي، قائد معسكر الثنية، بالإضافة لعشرات الجرحى.

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.